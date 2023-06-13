Özgür Özel’den, kapalı grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin seçimden sonra yapılan ilk kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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CHP’li vekiller, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantısı sonrası basın mensuplarına bilgi veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

– İlk kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Ben CHP’nin “Genel Başkan” olmayan ilk grup başkanıyım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çok partili dönemden bu yana milletvekili olmayan ilk Genel Başkan. CHP tarihinde bunu ilk kez deneyimliyoruz. Seçim sonrası ilk kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan basına açık toplantımızda Sayın Genel Başkanımızı karşılayacağız. Biz bu toplantımızda yasama pratiği açısından arkadaşlarımızın okuyarak öğrenemeyeceği bazı bilgileri aktarmak durumunda kaldık.

OKUNARAK DEĞİL YAŞANARAK ÖĞRENİLECEK ŞEYLER

– Meclis içtüzüğü ve grup bütçe yönetmeliği okunarak değil ancak yaşanarak öğrenebilecek metinlerdir. Yasamaya yönelik kısa bir sunuş yaptım. Ardından tecrübeli milletvekillerimiz diğer arkadaşların bilmesi gerektiği hususlar konusunda deneyimlerini paylaştı. Soru-cevap yaptık. Genel kurallarla ilgili bilgilendirme yaptık. Bundan sonra her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız.

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