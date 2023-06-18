Öztürk Yılmaz’ı bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Serhat K.'nın, 'kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26’ncı ve 27’nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık 2022’de kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat K. tarafından bıçaklandı.

Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Öztürk Yılmaz, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Serhat K. ise Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’ya getirilen Serhat K., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, olaydan 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya gelen Serhat K.’nın Ulus’ta bıçak satın aldıktan sonra Yenilik Partisi Genel Merkezinin konumu için internette arama yaptığı ve Yılmaz’ın fotoğraflarını incelediği kaydedildi.

İnternet üzerinden ‘kasten öldürmek’ suçuna dair de araştırma yapan Serhat K.’nın kaçış güzergahı için evinde konakladığı arkadaşından bilgi aldığı belirtildi.

Parti genel merkezinde Öztürk Yılmaz ile görüşme isteğini ileten Serhat K.’nın kişisel WhatsApp durumunda, ‘ya devlet başa ya kuzgun leşe’ notunu yazdığı iddianamede yer aldı.

‘ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ AÇIK’

Serhat K’nın, öldürmek amacıyla hareket ettiği bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

*Şüphelinin, kamu görevlisi sayılan müştekiyi araştırdığı ve takip ettiği, siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle kendisine öfke beslediği, bu nedenle onu cezalandırmak kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır.

*Şüphelinin, plan yaparak müştekiye ulaşmaya çalıştığı, kararlı ve net bir şekilde öldürmek amacıyla Ankara güzergahları ve taksi duraklarına ilişkin bilgi topladığı belirlenmiştir.

*Müştekinin yaralanmalarının mahiyeti, suçta kullanılan sustalı bıçağın öldürmedeki elverişli vasıta oluşu ile olayın özellikleri nazara alındığında şüphelinin öldürme kastı ile hareket ettiği açık olduğu gibi şüphelinin aksi yöndeki savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İddianamede Serhat K.’nın, ‘kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. (DHA)