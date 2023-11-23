Pansiyon işletmecisi güvenliği öldürdü
Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla öldürdü.
Yalova Çınarcık ilçesinde bir pansiyon işletmecisi, eğlence mekanında çalışan özel güvenlik görevlisi Fahrettin Sevinç’i tartışmanın ardından silahla vurarak öldürdü. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki olayda, pansiyon işleten Y.S. ile özel güvenlik görevlisi Fahrettin Sevinç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.S., silahını çekerek Sevinç’e ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Sevinç’in cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Sevinç’in cenazesi, Teşvikiye beldesinde toprağa verildi. Emekli astsubay olduğu belirlenen ve olay yerinden kaçan şüpheli Y.S., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)