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Park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeyken freni arızalanan otobüs otomobile çarpıp markete girdi.

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Park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkisinde park halinde olan otobüs, freni arızalanınca hareket etti. Eğim nedeniyle hızlanıp park halindeki otomobile çarpan otobüs, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek zincir marketin şubesine girdi.

Kaza nedeniyle otomobil hasar gördü, marketin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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