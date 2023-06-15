Patronlarının 700 bin Euro’sunu çaldılar

İstanbul'da bir döviz bürosunun iki çalışanı 700 bin Euro'yla kayıplara karıştı. Hırsızlık zanlılarının aynı gün bir motosiklet aldıkları tespit edildi.

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Olay, 1 Haziran Perşembe günü Fatih’teki Vezirhanı Caddesi’ndeki döviz bürosunda gerçekleşti. İddiaya göre, Burak B. ve Ahmet Ş. adlı iki çalışan, bir müşteriden teslim aldıkları 700 bin Euro’yu döviz bürosuna yatırmak üzere alıp kayıplara karıştı. Döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan, çalışanlarını bulamayınca polise başvurarak şikayetçi oldu.

Ahmet Özaslan, şüphelilerin parayı teslim aldığı ve bir de motosiklet satın aldıkları anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını belirtti.

Şüphelilerin önceden planlama yaptıklarını düşünen Özaslan, yaşanan olayın kendisini büyük şaşkınlığa uğrattığını ve çalışanların uzun süre iş yerinin kameralarından hareketlerini izlediğini ifade etti. Şikayetini geri çekmeyi teklif eden şüphelilerin ailelerinin bile durumu kabullenemediğini söyledi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor. (DHA)

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