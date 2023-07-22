Pazarda esnaf da müşteri de mutsuz: Böyle pahalılık olur mu?

Pazar yerlerindeki meyve ve sebze fiyatları, ne pazarcı esnafını ne de vatandaşı memnun ediyor. Hemen her gün zamlanan meyve ve sebze fiyatları, pazarcı esnafı ile tüketiciyi karşı karşıya getiriyor. Trabzon’da semt pazarında vatandaşlar, “Böyle pahalılık olur mu?” diye dert yanarken, pazarcı esnafı ise “100 liranın kıymeti yok, hükümetimize güvendik ama bizi patlattı, attı” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Kamera: Mert BAHADIR/TRABZON

Akaryakıta gelen dev zamlar, üreticiye maliyet, tüketiciye zam olarak yansımaya devam ediyor. Meyve, sebze pazarlarında etiketler can yakıyor.Semt pazarında domates, 20 ila 30 lira arasında, çarliston biber 30 lira, fasulye 30 ila 45 lira arasında, bir bağ maydanoz 6,5 lira, roka 9,5, patates 13 lira, soğan 15 liraya satılıyor.

Mevsim meyvelerinden üzüm 25 liraya, kiraz 40 liraya, çilek 55 liraya satılıyor. SÖZCÜ, Trabzon'da semt pazarının nabzını tuttu. Fiyatlardan pazarcı esnafı da, tüketici de memnun değil.

NAKLİYE, FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Yerli fasulyeyi üreticisinden zorla 30 liraya aldığını söyleyen pazarcı esnafı, “Biz de fasulyeyi 30-40 liraya satabilirsek mutlu oluyoruz. İl dışından gelen ürünlerin fiyatlarını nakliye yükseltiyor. Ayrıca sıcaklar arttıkça da ürün bulunmuyor. Bunların hepsi tezgaha zam olarak yansıyor” dedi.

TÜKETİCİYLE ÜRETİCİ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Etiketler uçtukça tüketiciyle üretici karşı karşıya geliyor. Bir emekli aylığı ile geçinemediklerini söyleyen vatandaş, fiyatların çok pahalı olduğundan şikayet ederken, tarlada ürettiği ürünleri satan pazarcı esnafı ise “Ben de çalışıp üretiyorum” diyerek fiyatların yüksek olmadığını savundu.

100 LİRANIN KIYMETİ YOK

100 liranın kıymeti olmadığını söyleyen pazarcı esnafı, “50 liranın, 100 liraların daha değeri kalmadı artık. Şu anda en küçük paramızın 200 lira olması lazım. Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Biz hükümetimize güvendik ama hükümet bizi patlattı, attı. Çok kötü durumdayız” dedi.

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