Pazarda gramajı düşürdükçe düşüren vatandaş: Adeta tezgahları yalıyoruz”

Yaklaşan kış etkisini pazar fiyatlarında gösteriyor. Geçtiğimiz haftaya oranla pazarlardaki fiyatlar artarken vatandaşın da alım gücü düşürüyor. Bir menemen yapmanın maliyetinin 100 liraya yaklaştığını belirten vatandaşlar, pazar filelerinin veya pazar çantalarının dolması için en az 500 lira harcanması gerektiğini söylüyor. Aldıklarının gramajını düşüren vatandaş "Tezgahlara bakıp bakıp geçiyoruz. Adeta tezgahları yalıyoruz” dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlar pazar fiyatlarını değerlendirdi. Pazarcı esnafı satamamaktan, vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle alamamaktan şikayetçi.

Yaz aylarında fiyatların biraz daha uygun olduğunu belirten vatandaşlar kış aylarının yaklaşması ile fiyatların birden bire yükselişe geçtiğini ifade etti. Her geçen gün pazar için ayırdıkları bütçe ile evlerine daha az sebze ve meyve ile döndüğünü vurgulayan vatandaşlar, alım gücünün her geçen gün düştüğünü söyledi.

Pazar fileleri veya pazar çantalarını doldurmak için en az cüzdanlarında 500 TL olması gerektiğini belirten vatandaşlar, gelirlerinin aynı olduğunu giderlerinin katlanarak arttığını söyledi.

ZAM ŞAMPİYONU DOMATES OLDU

Ülkede yaşanan ekonomik krizin sokaktaki etkileri günbegün artarak devam ederken Eskişehir'de kurulan semt pazarlarında artan maliyetlerin etkileri gözle görülüyor. Marketlere göre daha hesaplı olduğu için semt pazarlarını tercih eden vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle ellerindeki file ve pazar arabalarını dolduramadan evlerine dönmek durumunda kalıyor.

10 liranın altında sebze ve meyvenin bulunmadığı semt pazarlarında vatandaşlar, gramla alışveriş yapmak durumunda kalıyor. Semt pazarlarında ve marketlerde geçtiğimiz aya göre zam şampiyonu domates oldu. Geçtiğimiz ay kilosu 10 liraya kadar düşen domates, geçtiğimiz hafta pazar tezgahlarında 20 lira civarında idi.

Bu hafta ise yüzde 50 zamlanarak 30 liralık etiketle pazar tezgahlarında yerini aldı. 10 liranın altında sebze ve meyvenin bulunmadığı semt pazarlarında 10 liranın altında sadece yeşillikler bulunuyor. Maydanoz 5 TL, roka ve dere otu ise 7 liradan satılıyor.

PAZAR ÇANTALARI 500 LİRADAN AŞAĞIYA DOLMUYOR

Gün geçtikçe artan gıda fiyatları alım gücünü düşürürken, kuruşun hesabını yapan vatandaşlar da sebze-meyve ihtiyaçlarını semt pazarlarından gidermeye çalışıyor. Ancak semt pazarlarındaki fiyatlar da marketlerdeki fiyatları aratmıyor.

Pazara giden vatandaşlar, sebze ve meyveyi gramla alabiliyorken, pazar arabasını doldurabilmek için en az 500 lira gerekiyor. Pazara 150-200 lira ile gelen vatandaşlar ya gramla ya da tane hesabı alabiliyor.

Kimi vatandaşlar pazar çantasıyla pazara gelirken kimi vatandaşlar ise pazar çantası bile almıyor. Poşetle alışveriş yapan vatandaşlar, 4-5 çeşit ürün aldıktan sonra cüzdanlarının boşalması nedeniyle pazardan ayrılmak durumunda kalıyor.

Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları ortalama şu şekilde: ‘lahana 35 TL, kırmızı biber 40 TL, yeşil biber 30 TL, mandalina 15 TL, ayva 30 TL, limon 12 TL, üzüm 35 TL, çilek 70 TL, sarımsak 70 TL, muz 35 TL, erik 30 TL, patates 17,5 TL, soğan 10 TL., ıspanak 15 TL.'

“ADETA TEZGAHLARI YALIYORUZ”

Pazar fiyatlarındaki pahalılıktan dert yanan Selahattin Üzer, “Herşey çok pahalı. Pazarda en pahalı kilosu 50 lira olan cennet hurması. Cennet hurması 50 lira olur mu? Yav. Emekliyim aldığım maaş çarşı-pazar ihtiyaçlarına yetmiyor. Eve rahatlıkla sebze ve meyve girmiyor. Para yok ki nasıl girsin. Tezgahlara bakıp bakıp geçiyoruz. Adeta tezgahları yalıyoruz” ifadelerini kullandı.

PAZAR ESNAFI SATAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Semt pazarlarından pazarcılık yapan pazarcı esnafı eskiye göre fazla satış yapamamaktan şikayetçi. Fiyatların diğer illere göre yine de uygun olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Tuncay Çakıroğlu, “Mevsimsel olarak aslında Pazar fiyatları çok pahalı değil. Diğer illere göre de daha uygun diyebilirim. Yaz aylarında Eskişehir'deki tarla, bahçelerden ürünler geldiği için daha uygundu. Şimdi ise ürünlerin çoğu Antalya'dan geldiği için biraz daha makul, aşırı pahalı değil. Bu iş sadece pazarcı ve halci ile değil. Arada aracılar var, 3-4 tane aracı mutlaka oluyor yani. Arada her aracı ve son olarak pazarcı da üzerine 3'er, 5'er koyduğu zaman etiketlerin 30-40 lira olması çok normal” dedi.

“FİYATLARIN ARTMASI BİZE YARAMIYOR”

28 yıldır pazarcılık yapan esnaf Kadir Şahin de kış aylarının başlaması ile satışlarının düştüğünü ifade ederek, “Pazar yerinde tezgah açanların sayısında bile azalma var. Enflasyon, akaryakıt, işçi fiyatlarının artması pazardaki ürünlerin artmasında etken oluyor. Her şeye zam geliyor. Fiyatlar artınca biz pazarcıların daha çok kazandığı düşünülüyor. Ama bu aslında tam tersi oluyor. Fiyatlar artınca az satıyoruz ve az kazanıyoruz. Fiyatların artması biz pazarcılara yaramıyor” ifadelerini kullandı.

“MENEMEN YAPMANIN MALİYETİ 100 LİRAYI BULUYOR”

Pazar fiyatlarının el yaktığını ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Yıldız Duru, “Pazar fiyatları berbat. Herşey çok yüksek. Milletin alım gücü zaten yok. Pazarın tenhalığından zaten insanların alım gücünün olmadığı belli oluyor. Millet bakıp bakıp geçiyor, ne yapsın! İnsanlar aldığı 7 bin 500 lira ile ne yapabilir? İstediğimiz meyve ve sebzeyi alamıyoruz. Tezgahlara bakıyoruz işte. Gücü olan yarımşar kilo alabiliyor. Domatesin kilosu 30 lira. Bir menemen yapmaya kalksan, domatesi, soğanı, biberi, yağı, yumurtası en az 70 lira ila 100 lira tutar. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

“225 LİRA PAZAR BÜTÇEM VAR”

Pazar fiyatlarından şikayetçi olan Fatih Öçgüder, “Fiyatlar aldı başını gidiyor. 2 kilo alıyorsak bir kilo alıyoruz. Bütçeyi devamlı kısıyoruz. Aldığımız çeşit azaldı. Eskisi gibi her istediğimiz alamıyoruz. Tahminimce fiyatlar daha da artacak. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kış çok zor olacak. Cem Karaca, ‘Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete' diyordu. Durumumuz zor ama hiç umudumuzu da yitirmememiz lazım. Bu hafta pazar için ayırdığım bütçe 225 lira. Ne alınacağına içişleri bakanı hanım, marul, maydanoz, soğan ile ya ıspanak ya da karnabahar alacağım. Belki de bu bütçem yetmeyecek. Eskisi gibi öyle tepsi ile menemenler artık yapamıyoruz. 8 tane tavuğum var, yumurtaya para vermiyorum. Ama bir menemenin maliyeti bile 100 lirayı buluyor. 670 lira oldu 12 kiloluk tüpgaz. Daha önce bir kilo aldığımız peyniri geçen gün zam geldiği için 250 gram almak durumunda kaldım. ” diye konuştu.

“PAZAR ÇANTASI EN AZ 500 LİRAYA DOLAR”

Fiyatların pahalı olduğunu ifade eden Mustafa Duman da, “Pazarda çok tezgah kurulmamış. Pazar çantası ancak 500 liraya dolar. Meyveler 30 lira. Vatandaşın alım gücü yok zaten. Alıyoruz mecburen ama kısıtlı. Her hafta aldığımız standart meyve ve sebzeleri alıyoruz. Tüm çeşitlerden alamıyoruz. Almaya kalksak en az 500 lira harcamamız gerekir” dedi.

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