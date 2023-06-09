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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” denildi. (DHA)

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