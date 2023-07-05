Piknikçiler akın etti, Milli Park çöplüğe döndü

Türkiye'nin en önemli milli parklarından, hafta içinde yaklaşık 10 bin, hafta sonlarında ise iki katına varan ziyaretçinin giriş yaptığı doğa harikası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın 'çöp parkı'na dönüşmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Latif SANSÜR

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Barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilik, nesli tükenmek üzere olan canlıları ve endemik türleri barındırması nedeniyle uluslararası öneme sahip, birçok uluslararası sözleşmeyle korunan, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ‘Dünyada bir örneği daha olmayan’ ifadesiyle tanıttığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı çöp parkına dönüştü.

Milli park içindeki 4 koydaki güneşlenme, restoran, büfe işletmeleri özel bir firmaya kiralanan doğa harikasının çevreye yayılan çöplerle başı dertte. Domuzlar başta olmak üzere, yaban hayvanlarının ormana dağıttığı çöpler nedeniyle yangın riskinin arttığını söyleyen çevreci Caner Severcan, günlerce uğraşmasına, küçük bir mıntıka temizliği yapmasına rağmen sorunun muhatabına ulaşamadığını, kurum ve işletmecilerin topu birbirilerine attığını söyledi.

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Severcan, işletmenin devralmasından sonra milli park içinin çöplüğe dönüştüğünü öne sürerek, “Burası Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı. Doğa ve denizin buluştuğu bir yer. Son iki yıldır bir işletme devraldı. Devraldığından beri her yer çöplük içinde. Son birkaç gündür buradaki çöplüklere tanık olmaktayız.

Zabıtaya soruyorum işletmeye ait diyorlar. İşletmeye soruyorum idareye bildirdik deyip ilgilenmiyorlar. Belediyeyi arıyorum ‘Biz sadece çöp konteynerleri ile ilgileniyoruz’ diyorlar. Ağaç diplerinden gücümün yettiği kadar şişe topladım ama yeterli değil. Birkaç zaman sonra orman yangınına tanık olmamak işten bile değil” dedi.

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