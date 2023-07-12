PKK, ‘Türk askeri infaz etti’ demişti ama… Yaralı askerler o anları anlattı

Diyarbakır’ın Lice'de Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit edip 4 askeri de yaraladıktan sonra yaralı olarak yakalanan terörist Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer’in aşırı kan kaybettiği, şehit ettiği askerin timinde yer alan askerlerin ilk müdahalesiyle kurtarıldığı ortaya çıktı...

Özgür CEBE

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Diyarbakır Lice kırsalında gizlendiği sığınakta teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verip Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit edip 4 askeri yaraladıktan sonra, 1 teröristin öldürüldüğü çatışmada ağır yaralı olarak ele geçen terörist Abdulsıttar Özer'e ilk müdahaleyi şehit ettiği Uzman Çavuş'un timindeki Mehmetçiğin yaptığı ortaya çıktı.

Aşırı kan kaybeden terörist ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlandıktan sonra hakkında dava açılan terörist Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mehmetçiğin hayatını kurtardığı terörist buna rağmen terör örgütüne katıldığı için pişman olmadığını belirterek terör örgütünü övücü savunmalar yaptı.

Bölge sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı’nın 1 milyon lira para ödüllü Turuncu kategorisinde aranırken yaralı yakalanan teröristle ilgili mahkemede yaralı askerler de tanık olarak dinlendi.

“GÖZ GÖZE GELDİK BENİ OMZUMDAN VURDU”

Yaralı Z.K, “El bombası attıktan sonra bizi taramaya başladı. Biz de ateş açtık. Bir ara sığınaktan kafasını çıkarınca göz göze geldik. Yüzünü net gördüm. Ben ona, o da bana ateş açtı ve beni omzumdan vurdu” dedi.

A.G ise, “Sığınaktan bize aniden ateş açılınca ben de o refleks ile kendini yere attım, bu sırada omuzum yerinden çıktı. Sürünerek kendimi korumaya çalıştım” dedi.

M.S adlı asker, “Teröristin yakalandığı koordinatlara geldiğimizde yamaçlık ormanda bir sığınak bulundu. Yılan kamera ile baktığımızda içeride bir kalaşnikof gördük. Sonra silah sesleri geldi. Biz de ateş ettik. Çatışmada Dara Zagros kod Abdulsıttar Özer yaralandı, Mahir Amed kod Öner Kırmaz öldürüldü. Sağ bacağımdan, sol bacağımdan, omzumdan ve böbreğimden ağır yaralandım. Entübe edildim” dedi.

Mağdur askerler de ifadelerinde, “4 terörist vardı. İkisi kaçtı, biri öldürüldü, diğeri yaralandı. Sığınağa girdiğimizde silah ve yaşam malzemeleri ile yaralı teröristi bulduk. Yarasını pansuman edip hemen hastaneye sevk ettik” dedi.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET VE 397 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme sanığın ABD yapımı M-16 tüfek, Glock suikast silahı ve mühimmatlarla birlikte yaralı yakalandığını, çıkan çatışmada Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit edip 4 askeri yaraladığını belirtti.

Mahkeme sanığın yargılama boyunca hiçbir pişmanlık göstermeyişi nedeniyle hakkında hiçbir indirim uygulanamayacağını belirtti.

Mahkeme, teröristi “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Yakalandığı timde görev alan 28 askeri ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettiği için 28 kez 13'er yıl olmak üzere 364 yıl, vahim nitelikte silah bulundurmaktan 9 yıl, güvenlik güçlerine saklandığı sığınaktan el bombası attığı için tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmaktan 24 yıl olmak üzere toplam 397 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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