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PKK’lı teröriste mağarada operasyon

Terör örgütü PKK'nın Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, "Batman Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma: 09:12 - 10 Temmuz 2023 Güncellenme:
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PKK’lı teröriste mağarada operasyon

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist tespit etti.

“Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçen sene etkisiz hale getirilen “Siyabend” kod adlı sözde Zap bölge sorumlusunun yakınındaki isimlerden “Şerzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel olduğu belirlendi.

Terörist Yüksel’in, bölgedeki haberleşmeyi sağlayan, sözde muhabere sorumlusu olduğu tespit edildi.

Söz konusu iki teröristin, geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı da aramalarda ele geçirildi.

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