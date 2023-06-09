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PKK’nın önemli ismi Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan teröristi Suriye sınırında yakaladı.

Yayınlanma: 10:18 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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PKK’nın önemli ismi Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme’yi Suriye sınırından Türkiye’ye girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyesi İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalandı.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi. (AA)

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