Polis İstanbul’da teyakkuza geçti
İstanbul'da şehrin birçok noktasında uyuşturucu denetimi yapıldı. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 7 ilçe ve 20 ayrı noktada eş zamanlı uyuşturucu denetimi yaptı.
DİĞER BİRİMLER DE KATILDI
Denetime, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katıldı.
DİDİK DİDİK ARANDI
Esenyurt’ta yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekilerin kimlikleri kontrol edildi. (AA)