Polis İstanbul’un 39 ilçesinde teyakkuza geçti
İstanbul'un 39 ilçesinde harekete geçen polis helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.
İstanbul’da Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
HELİKOPTER DE DESTEK VERDİ
Fatih’teki uygulamada otomobilinde usulsüz çakar tertibatı bulunan sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi.
Helikopterin destek verdiği uygulamaya, narkotik dedektör köpeği de katıldı. (AA)