Polis lojmanında ölü bulunmuştu, davanın seyrini değiştirecek delile ulaşıldı

Manisa'da polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın dava sürüyor. Yıldız'ın intihar iddiasını çürütecek bir SMS'e ulaşıldı.

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Manisa’nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında, 14 Nisan tarihinde saat 08.00 civarında silah sesi duyuldu. Polis ekipleri, sesin kaynağı olan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın evine girdiğinde, ilçede bir güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ın başından vurulmuş halde bulunduğunu tespit etti. Yeşim Akbaş hastanede yaşamını yitirdi. Yıldız, ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Demirci Cumhuriyet Savcılığı, Yıldız’ın serbest bırakılma kararına itiraz etti, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltına alınmasına karar verdi.

Doğancan Yıldız’ın mahkemedeki ifadesinde, şu iddialarda bulundu:

– Yerde yüz üstü bulunuyordu. Yeşim’in yanına gittiğimde gözlerinin hafif açık olduğunu ve nefes aldığını fark ettim, sadece buna odaklandım. Kanamasını durdurmak için havlu ile müdahale ettim. Telefonum mutfakta kaldığı için 112’yi aramak için mutfağa gittim. Yeşim’in yanına tekrar geldiğimde silahı fark ettim. Silah yerde bulunuyordu.

“KOLONYA KULLANMADIM”

– 112’yi aradıktan sonra havlu ile müdahale etmeye devam ettim. Görevliler geldiğinde beni o vaziyette gördüler. Yeşim’e müdahale ederken başına, yüzüne ve omuzlarına dokundum, bunun haricinde Yeşim’e başka bir temasım olmadı. O süreç boyunca svap örnekleri alınana kadar elimi kesinlikle yıkamadım. Kolonya kullanmadım.

– Olay günü, silahı yatak odasındaki bankın üzerine bıraktığımda şarjörü takılıydı, bir adet mermi de silahın namlu yatağındaydı. Silahın emniyeti bulunmamaktadır. Sadece silahımda tetik emniyeti var, bunu parmağınla ezmeden ateş etmek mümkün değildir. Silahta bundan başka emniyet kilidi bulunmamaktadır.

“MERMİ ATIŞA HAZIR HALDEYDİ”

– Aldığımız eğitimlerde ne zaman, nasıl bir olay yaşayacağımız bilinemeyeceği için, bize merminin atışa hazır şekilde namlu yatağında olması söylendi. Silahımı bu şekilde kullanıyordum.

– Olay günü de son olarak silahı bıraktığımda mermi atışa hazır haldeydi, yani Yeşim silahı aldığında silahı kurmasına gerek olmamıştır. Sadece tetiği ezerek silahı ateşlemesi mümkündür.

SERVİS YETKİLİSİNE MESAJ

Ancak telefon kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Yeşim Akbaş’ın olaydan yaklaşık 40 dakika önce, saat 07.19’da işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine “Bekliyorum sizi Gürkan Bey” şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi.

ESKİ EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre, Yıldız’ın eski eşi Meryem Emir’i defalarca darp ettiği, hakaretlerde bulunduğu ve hatta başına iki kez silah dayadığı belirlendi.

Meryem Emir, bu yaşananları 21 Şubat 2022’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart’ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde anlattı. Eski eşin dilekçe ve ifadesinde, sorunların kıskançlıktan kaynaklandığını belirterek, “Annesinin ısrarı ve mesleği nedeniyle zarar görmemesi için o dönemde şikayetçi olmadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. (DHA)

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