Polis tartıştığı kişiyi vurmuştu: Tahliye edildi

İstanbul Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında, aralarında tartışma çıkan gruptan bir kişiyi tabancayla çenesinden vurduğu için tutuklanıp, hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle ilk duruşmada tahliye edildi.

Hayati ARIGAN

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Afyonkarahisar'dan eşinin tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gelen polis memuru Emrullah G., hastanenin otoparkında park yeri sebebiyle bir grupla tartışma yaşadı.

İddiaya göre yakınlarının tedavisi için hastaneye gelen 3 kişilik bir grup da aracını personel otoparkına park edince, polis memuru kendilerini uyardı. Grup ile polis memuru arasında tartışma çıktı.

Grupta yer alan Mehmet Akbulut, “Sen bu otoparkın bekçisi misin? İstediğim yere park ederim” deyince öfkelenen polis memuru “Cinnet getireceğim, bana kendilerini vurduracaklar” diyerek tabancasını doldur boşalt yaptı.

ÇENESİNDEN VURULDU

Mehmet Akbulut polis memurunu engellemek için hamle yapınca arbede yaşandı.

Polis memuru Emrullah G., bu sırada Mehmet Akbulut'un başına iki kez silahın kabzasıyla vurdu, ardından ateş etti.

Mehmet Akbulut'un çenesinden giren kurşun kulağının altından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Akbulut tedavi altına alınırken, polis memuru tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede polis memuru Emrullah G., yüzünden yaralanan Mehmet Akbulut ve tartışmaya dahil olan Mehmet Akfırat ile Osman Akçiçek müşteki-şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, polis memuru Emrullah G.'nin öldürme amacıyla hareket ettiği kaydedildi.

Bu gerekçe doğrultusunda Emrullah G. hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çenesinden yaralanan Mehmet Akbulut, aracı süren Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

BİLİRKİŞİ NİŞAN ALINMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu müşteki-sanık Emrullah G., diğer müşteki-sanıklar Mehmet Akbulut, Mehmet Akfırat ve Osman Akçiçek ve avukatları katıldı.

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından tanıklar dinlendi. Dosya kapsamında kamera görüntülerine ilişkin alınan bilirkişi raporunda, polis memuru Emrullah G.'nin sağ elinde bulunan silahı kaldırdığı ve Mehmet Akbulut'a vurduğu tespit edildi.

Raporda ayrıca Emrullah G.'nin Mehmet Akbulut'a doğrudan nişan veya hedef göstererek atış yapmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TAMAMI İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki-sanık Mehmet Akbulut'un yüzündeki iz için Adli Tıp Kurumu’ndan kesin rapor alınmasına, bir kısım kamera kaydının arıza nedeniyle temin edilemediğinden, suç konusu eylemleri başından sonuna kesintisiz olarak gösteren kayıtların mevcut olup olmadığına dair Cerrahpaşa Hastanesi yönetimine yazı yazılmasına karar verdi.

POLİS MEMURU TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmış, tanıkların dinlenmiş olması, alınacak herhangi bir raporda karartma, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu müşteki-sanık Emrullah G.'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Akbulut, olayın 6 ay önce aracı otoparktan çıkarmamaları yüzünden yaşandığını belirtti.

Akbulut, “Cerrahpaşa’da hastanenin önünde kısa bir tartışmadan dolayı polis memuru kafama direk ateş etti. Maalesef polis memuru sahte delillerle serbest bırakıldı'' dedi.

10-15 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

“Polis memuru neden vurmuş, mahkemede ne söyledi” sorusuna yanıt veren Akbulut, “O an korkmuş, üstüne gitmişim diye. Silah çekip, silahla korkutmaya çalışmış beni. Silah ateş almış. Ama öyle bir şey yok. Direk yüzüme doğrulttu, bana ateş etti. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben ölseydim acaba serbest mi kalacaktı? İçeri girmesi için, ceza alması için ölmem mi gerekiyordu? Tutuklanmasını istiyorum. En az 15 yıl ceza verilmesini istiyorum” dedi.

Mehmet Akbulut olaydan sonra 10-15 gün hastanede kaldığını, çok masraf yaptığını, dolgu yapıldığını ve estetik ameliyat olduğunu da belirterek şu anda dönme reflekslerinde lif gerilmeleri bulunduğunu söyledi.