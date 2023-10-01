Polisi şehit etmişti, 10 yıl sonra sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında, 10 yıl önce yaşanan olaylar sırasında polis memuru Ferhat Avcı'yı (27) şehit eden Suriye uyruklu U.A., 10 yıl sonra Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye’nin Tel Abyad kentine 2 Mayıs 2013’te gelen bir grup Suriye uyruklu, Akçakale Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçmeye çalıştı. Ancak izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında uzun namlulu bir tüfekle ateş açıldı. Bu saldırıda yaralanan 12 kişi arasında bulunan polis memuru Ferhat Avcı, hastaneye kaldırıldı, ancak şehit oldu.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Şehit polis memurunun katilinin kim olduğunu belirlemek için çalışmalar başlatıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın U.A. olduğunu tespit etti. U.A., gıyabında yargılandı ve ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Ancak, hakkında tutuklama kararı bulunan U.A., yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçmeye çalışırken sınır hattında bir operasyonla yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan U.A., emniyet tarafından gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kayseri'de kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu