Polisin şüphelendiği her 4 yabancıdan 1’i kaçak çıktı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu 1482 kişi denetlendi. Polisin şüpheli görerek; pasaport ve ikamet izni kontrolü yaptığı yabancılardan 354'ünün kaçak olduğu anlaşıldı. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Habip ATAM

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Türkiye’de gündemden düşmeyen yabancılar konusunda İstanbul polisi önemli bir çalışmaya imza attı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ekipleriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün 10 ilçede ‘düzensiz göçmen’ denetimi yapıldı. Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılan çalışmalara çok sayıda polis katıldı.

354 KAÇAK GÖÇMEN

Özellikle denize kıyısı olan ve yabancı yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde yapılan çalışamada, şüpheli görülen 1482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı. Pasaport, ikamet belgesi incelemesi yapılan yabancılardan 354'ünün kaçak olduğu anlaşıldı. Şüphe üzerine kontrolü yapılan her 4 kişiden birinin kaçak göçmen olması dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelmiş ya da vize süresi dolmuş olan kaçak göçmenler muhafaza altına alınarak, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin ülkelerine iade edilmeleri için işlemlerinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde devam edeceği belirtildi.

TUR TEKNELERİ DENETLENDİ

Çalışmada ayrıca 25 tur teknesi de denetlendi. Evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne için ‘4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan idari işlem yapıldı.

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