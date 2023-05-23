Polisler için 14 maddelik eylem planı
CHP, polislerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 14 maddelik eylem planı açıkladı. Polise fazla mesai ücreti ödenecek, taban maaş yeniden yapılandırılacak, sendika hakkı verilecek, gece mesaisi en çok 8 saat olacak.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından polislerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 14 maddelik eylem planı hazırlandı. Eylem planında, ‘'Polislik mesleği çağdaş devletlerdeki insani çalışma standartları ile denk hale gelecektir” denildi. Planda şu detaylar yer aldı:
- Polise fazla mesai ücreti ödenecek.
- 12-24 ve 12-36 saat çalışma ve dinlenme sistemi kaldırılacak.
- Meslek içi yükselme sınavlarında mülakat yapılmayacak
- Her şehirde polis lojmanı ve çocuk kreşi yapılacak.
- Taban maaş yeniden yapılandırılacak
- Polis sandığına zorunlu üyelik kaldırılacak.
- Polise dünyadaki örneklerine uygun sendika hakkı verilecek.
- Polis intiharlarına yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulacak
- Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezleri oluşturulacak
- Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesai olmayacak
- Sivil personelin özlük hakları yeniden düzenlenecek.
- İkinci şark hizmeti kaldırılacak.
- Bekçilerin çalışma sistemi yeniden düzenlenecek.
- Emniyet Vakfı gelirleri polise sosyal tesis, lojman ve kreş yapımı amacıyla kullanılacak.