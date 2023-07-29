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Polisten duygulandıran davranış

Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü.

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Zafer Caddesi’nde görev yapan Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.

BAYRAĞI ALIP TEMİZLEDİ

Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan Türk bayrağını sökerek temizledi.

Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun’u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (AA)

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