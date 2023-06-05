Prof. Dr. Ercan o kente dikkat çekti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın’da yaşanabilecek depremler hakkında bilgi verdi. Aydın’ın deprem bölgesinde yer aldığını ve zeminin çok dayanıksız olduğunu söyleyen Ercan, “Aydın’da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz.” dedi.

Latif SANSÜR

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Aydın halkının deprem konusundaki bilinç ve duyarlılığını yükseltmek amacıyla düzenlenen “Deprem İçin Ne Yapmalı?” konferansında konuşan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşlara depremler konusunda hayati bilgiler verdi.

“ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBEDER”

Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Depremin bazı siyasetçilerin söylemlerinde olduğu gibi ilahi takdir ve kader olmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, “Deprem; siyasi, ekonomik ve yönetim sorunudur. Bu sorunlar giderilmedikçe ne yazık ki depremlerde daha çok kişi hayatını kaybeder” dedi.

“YAPI GÜVENLİK BELGESİ İSTENMELİ”

Geçmişte yaşanan depremlerden gerekli ders ve önlemlerin alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi;

*Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremlerde, 4 milyon konut etkilendi. Türkiye'deki konut sayısı 25 milyon. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

*Kayıp olanlar var. 110 bin kişi de yaralandı. Depremi felakete dönüştüren yeteneksiz yönetim anlayışı, kötü ekonomi ve eğitim düzeyinin düşük olmasıdır. Ev satın almak ya da kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortası isteniyor fakat yetersiz bir uygulama.

*Yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işlenmeli. Yapı güvenlik firmaları da sigorta şirketleri gibi olmalı. Ev yıkılırsa kendileri karşılamalı.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMASINI BEKLİYORUZ”

Aydın'da yaşanabilecek depremler hakkında da bilgi veren Ercan, “Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın'da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor. Efeler'de yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli. Yapılaşma tepelik yerlere yönelmeli. Antik çağ şehir yerleşimleri tepelik alanlarda bulunuyor. Aydın'da kuzey- güney yönündeki yapıların sayısı artıyor. Yapılaşma doğu-batı yönünde olmalı” diye konuştu.

BAŞKAN ATAY: BİLİM NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın konuşmasından sonra söz alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şöyle konuştu, “Depreme karşı aldığımız ve alacağımız önlemlerde bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından ilgili oda başkanlarının ve meclis üyelerimizin yer aldığı bir toplantı yaptık ve inşa edilecek yapılarda uyulması gereken 13 madde çıktı. O kararlar Efeler Belediyesi tarafından bizzat uygulanıyor. Bunun yanında Kurtuluş ve Güzelhisar mahallelerinde bölgesel kentsel dönüşüm yapacağız. Bilimin rehberliğinden ayrılmayacağız.”

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