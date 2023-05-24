Prof. Dr. Nejla Kurul, göreve iade edildi

OHAL döneminde yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen “Barış Bildirisi” imzacısı Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, göreve iade edildiğini duyurdu.

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OHAL döneminde yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen “Barış Bildirisi” imzacısı Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, göreve iade edildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, sosyal medya hesabından göreve iade edildiğini duyurdu. Kurul, şu mesajı paylaştı:

“Sevgili dostlar! 686 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiştim diğer kamu emekçileri gibi. Ankara 21. İdare Mahkemesi bu hukuksuz işlemin iptaline karar verdi, göreve iade edildim. Kimsenin KHK keyfiyetiyle karşılaşmayacağı bir ülke için mücadeleye devam.”

Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“686 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin kararıyla göreve iade edildi. Tüm kamu emekçileri işlerine iade edilene kadar, mücadeleye devam edeceğiz! KHK’ler gidecek, biz kalacağız.”

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