Rabia-Esma unutuldu, ‘Zalim Sisi’ dost oldu

Erdoğan, geçmişte “Darbeci, zalim, firavun” dediği Mısır liderini Türkiye’ye davet etti.

Başak KAYA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz'' dediği İsrail, 15 Temmuz darbesinin finansörü olmakla suçlanan BAE, Cemal Kaşıkçı cinayetinin asli faili Suudi Arabistan'ın ardından Mısır ile de barışıyor. Erdoğan geçmişte “Darbeci, zalim, katil ve firavun” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi Türkiye'ye davet etti. Daveti Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen açıkladı ve “İki lider, görüşmenin yerini belirleyecek” dedi.

EKRANDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Erdoğan, 2013'de Mısır'da Mareşal Sisi önderliğindeki askeri darbeyi protesto amacıyla seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçileri tarafından kullanılan “Rabia” işaretini, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” diyerek mitinglerinde tekrarlıyordu. Erdoğan bir TV programında Sisi aleyhindeki protesto sırasında ölen Esma için, babasının yazdığı mektubu okumuş ve gözyaşı dökmüştü. Türkiye'nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013'te, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sonrası bozulmuştu. AKP iktidarı uzun yıllar Sisi rejimine karşı politika izlemişti. Erdoğan ve Sisi 10 yıl sonra Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya gelmişti.

Gemileri yakan sözler manşette

ERDOĞAN, 2013 darbesi sonrası Mısır-Türkiye ilişkilerini buzdolabına alan ifadeler kullandı. İktidara yakın medya tarafından manşetlere taşınan sözlerde Cumhurbaşkanı, Sisi ile masaya oturmayacağını ifade etti. 2015 yılında Sisi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya Erdoğan “Şaka yapıyorsun herhalde” demiş, 2019'da “Ben böyle biriyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Mısır halkı canımız ciğerimizdir ama Sisi asla” demişti. 2019'da İstanbul yerel seçimleri için de “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı?” diye sormuştu.