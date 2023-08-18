Rapçilere “Kalaşnikoflu klip” gözaltısı

Heijan adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda ve üç arkadaşı, “Aynen” ismini verdikleri klipleri sebebiyle gözaltına alındılar. Şüpheliler hakkında “Suç ve suçluyu övmek, illegal hayatı özendirmek” suçundan işlem yapılacak.

Habip ATAM

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Sosyal medyada yayınlanan klipleriyle tanınan Heijan lakaplı tanınmış rapçi Doğan Tarda ve Muti lakaplı Mücahit Doğan ile 2 kişi hakkında “Aynen” klipleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, Doğan Tarda ve iki şüpheliyi gözaltına gözaltına aldı. Mücahit Doğan'ın adresinde bulunamadığı belirtildi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof replikası, boncuk atan havalı silah ele geçirdi. Yakalanan 3 isim emniyete götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, operasyonla ilgili yapılan açıklamada; “Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir.” denildi.

BARIŞ BOYUN ÖRGÜTÜ

Açıklamada adı verilmeyen suç örgünün İtalya'da olduğu belirtilen firari Barış Boyun'un yönettiği suç örgütü olduğu öne sürüldü.

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