Rapor skandalı devam ediyor!

Diyarbakır’da depremin vurduğu yapılarda hasar tespiti yapan ekiplerin birbirinden farklı çıkan raporları yeni mağduriyetler yaratmaya başladı. Ruken Apartmanı'na giden ekipler yıkık manzarayla ilgili tespit yaptıktan sonra sisteme ağır hasar kaydı girdi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da depremden etkilenen yapılarla ilgili hasar tespit çalışmaları yürüten ekiplerin sahadaki incelemeleri devam ederken, skandalların da ardı arkası kesilmiyor.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri semtindeki 7 katlı 28 dairesi Ruken Apartmanı’nda deprem sonrası sıcağı sıcağına yapılan ilk tespitte binaya ağır hasarlı raporu verildi.

Binanın içinde ve dış çevresinde inceleme yapan ekipler, binanın zemin ve birinci katlarında yıkılan duvarlar, çatlayan kiriş ve bağlantı noktalarını fotoğraflayıp yapının depremde ağır hasar gördüğü için oturulmasında yüksek risk bulunduğunu sisteme girdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Diyargaz'a da bir yazı gönderip binaya gaz akışının acil durdurulmasını istedi.

MÜHÜRLERİP GÜVENLİK KORDONUYLA KAPATILDI

Çevresi güvenlik kordonuyla kapatılan bina mühürlenirken, güvenlik önlemi alan polis eşya çıkarmak için bile olsa binaya giriş ve çıkışları tümden yasakladı.

Evlerinden apar topar çıkmak zorunda kalan vatandaşların yanlarına bir battaniye bile almalarına izin verilmedi. Kimi bina sakinleri, valiliğin belirlediği geçici barınma alanlarına, kimi de akrabalarının yanına yerleşti.

“AĞIR DEĞİL, AZ HASARLI OTURABİLİRSİNİZ”

Bir hafta sonra tekrar aynı binada incelemelerde bulunan farklı bir hasar tespit komisyonu ekibi, bu kez “Taşıyıcı sistemi zarar görmemiştir. Az hasarlı olup oturulmasında bir sakınca yoktur” şeklinde rapor düzenleyip sisteme giriş yaptı.

“BU YIKINTILARI GÖREN ÇOCUKLAR İÇERİ GİRMEK İSTEMİYOR”

Depremzede bina sakinleri, “Binamız ilk depremin ardından hemen ağır hasarlı denilerek tahliye edildi ve mühürlendi. İtirazlar üzerine bu kez “Az hasarlı” denildi.

Bu rapor üzerine çoğunluğu kiracılardan oluşan binanın yarısı apar topar eşyalarını çıkarıp oturdukları daireleri tahliye ettiler.

Geri kalanlar da geçici barınma alanlarında, ya da akrabalarının yanında yaşıyor. Binamıza sağlıklı bir rapor verilmesini istiyoruz. Bu ürkütücü manzarayı görenler kesinlikle binanın kapısından bile içeri girmek istemiyorlar. Çocuklarımız çok korkuyor. Valiliğe de başvuru yaptık, ancak bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadık” diye tepki gösterdiler.

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