Rektörden ‘bıçak parası’ itirafı: Çok fazla

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bazı doktorların hasta yakınlarından bıçak parası adı altında aldığı paraların rüşvet ve suç olduğunu söyledi. Kent, "Bıçak parası ülke genelinde sorun. Gördüğüm kadarıyla Aydın’da çok fazla" dedi.

Latif SANSÜR

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ‘bıçak parası’ konusunda açıklamalarda bulundu. Bazı doktorların, hasta yakınlarından ‘bıçak parası' adı altında para almasıyla ilgili çok sayıda sözlü şikayet aldıklarını söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, alınan paranın rüşvet ve suç olduğunu söyledi.

Kent, yaptığı basın toplantısında bir soru üzerine bıçak parasının ülke genelinde bir sorun olduğunu, ancak Aydın'da çok fazla olduğunu öğrendiğini söyledi.

“YAZILI ŞİKAYET YOK”

Gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını ancak şikayet dilekçesi veya belge olmadığı için soruşturmanın bir işe yaramadığını vurgulayan Rektör Kent; “Maalesef ülke genelinde bıçak parası ve özel muayene sorunu var. Ancak gördüğüm kadarıyla Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun. Bu bıçak parası rüşvettir, suçtur. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Biz bu konularda soruşturma açıyoruz.

Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak sadece bizimle çözülebilecek bir sorun değil. Açtığımız soruşturmalar da belge olmayınca işe yaramıyor. Bize yazılı bir şikayet de gelmiyor. Şifahen söyleyenler oluyor ancak şikayet dilekçesi yazmalarını istediğimizde, hastalarının tedavisi devam ettiği için şikayet etmekten çekiniyorlar. Bunu nasıl çözebilirim? Şikayet dilekçesi vereceksiniz ki, biz bunu Cumhuriyet Savcılığı'na bildireceğiz. Bilgi, belge olmadan yaptığımız başvurular belgesizlik sebebiyle geri dönüyor. Maalesef bir kanun düzenlemesi olmadığı sürece bu sorunu çözmek çok zor” dedi.

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