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Rezidansta korkunç olay! Genç hemşire feci şekilde can verdi

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel (25), birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Yayınlanma: 22:02 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Rezidansta korkunç olay! Genç hemşire feci şekilde can verdi

Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu binanın 7’nci katından 3’üncü kattaki terasa düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SERBEST BIRAKILDI

Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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