Rıza Sarraf davasına iki yeni gizli dosya

ABD'deki Rıza Sarraf davasındaki gizli dosya sayısı 55’e yükseldi.

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Yedi yıldır hem Türkiye hem de ABD'de yakından izlenen dava dosyasına geçtiğimiz ay iki, bu hafta da yeni iki gizli dosyanın eklenmesiyle gizlilik kararı bulunan dosya sayısı 55'e yükseldi.

Eski Başsavcı Preet Bharara tarafından 2015 yılında gizlilik kararıyla açılan soruşturma, 2016 yılında Rıza Sarraf'ın Miami'de tutuklanmasıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davayla başlamıştı.

VOA News Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, gizlilik kararı bulunan dosyalarda bir belge, delil ya da binlerce belge ve delil olabiliyor. Gizlilik kararı bulunan dava dosyalarında Rıza Sarraf'ın yeni itirafları ve Halkbank davasıyla ilgili bazı gelişmelerin yanı sıra yeni iddianamelerin de yer alabileceği belirtiliyor.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, ABD Anayasa Mahkemesi’ndeki temyiz başvurusuyla ilgili aldığı kararda ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını reddetmiş, dava dosyasını yeniden değerlendirerek karara bağlaması için, New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne geri göndermişti.

Dava dosyası bir ay önce yeniden kendi yargı alanına gönderilirken, New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde şimdiye kadar kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.

Hukukçular ağırlıklı olarak daha önce iki kez Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamına girdiğini iddiasını reddeden New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden benzeri bir kararın çıkabileceği görüşünde.

‘BİRAZ UZAKLAŞMA ZAMANIM GELDİ’



Türkiye’de adı rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen ve halihazırda sahte bir kimlikle ABD’de yaşam süren Rıza Sarraf (Reza Zarrab) 1.2 milyon dolar verip satın aldığı at çiftliğini geçtiğimiz ekim ayında İranlı arkadaşına devretmişti. Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Zarrab, “Yeni Başkanımız Manuchehr'i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi” diye yazmıştı.

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