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Rize’de yağış yüzünden toprak kaydı, yollar kapandı

Rize'nin dört ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar dolayısıyla toprak kaymaları yaşandı. Araçlar kapanan yollardan geçemedi.

Yayınlanma: 18:33 - 03 Ekim 2023 Güncellenme:
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Rize’nin merkeze bağlı yüksek rakımlı köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Ardeşen’in Yukarıdurak, Aşağıdurak, Armağan, Seslikaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay, Akdere ve Bayırcık köyleri ile Merkeze bağlı Karasu köyünde, yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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