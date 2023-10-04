RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

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RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser üst kurulun bugünkü toplantısında; gazeteci Ayşenur Arslan'ın sözleriyle gerekçe gösterilerek Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verildiğini açıkladı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, toplantıda alınan kararlarla ilgili X (Twitter) hesaplarında açıklama yaptı.

Buna göre, Üst Kurul; gazeteci Ayşenur Arslan'ın İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı ile ilgili sözleriyle gerekçe gösterilerek Halk TV'ye, 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verildiğini açıkladı. Kararlar oyçokluğu ile alındı.

“SAVCILIĞIN BİLE ‘SUÇ' BELİRLEMESİ YAPMADIĞI ORTAMDA…”

Taşcı'nın, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklama şöyle:

-RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye “terörün amacına hizmet” savıyla yüzde 5 para, 5 kez de program durdurmasına oy çokluğuyla karar verdi.

-Karara Tuncay Keser ile karşı oy verdik. Savcılığın bile Ayşenur Arslan'ın sözleri nedeniyle ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı ve ‘suç' belirlemesi yapmadığı bir ortamda RTÜK, ‘terör eyleminin, terörün amaçlarına hizmet' edildiği ‘suçunu' tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği.

RTÜK ayrıca Halk TV'ye Kültür ve Turizm Bakanlığının 60. Altın Portakal Film Festivalinden ‘Kanun Hükmünde' belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay'ın sözleri nedeniyle de ‘eleştiri sınırını aşmaktan' yüzde 3 para cezasına oyçokluğuyla karar verdi.”

RTÜK üyesi Tuncay Keser'in ise X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

-RTÜK, Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Ankara’daki bombalı saldırı ile ilgili gazetecilik faaliyeti olarak gündeme getirdiği sorular nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası ve ‘Medya Mahallesi'ne 5 kez program durdurma cezası verdi.

-Festivaldeki ‘sansür' tartışmasında RTÜK'ün yeri de belli oldu. Yönetmen Ezel Akay'ın sanatçılara, gazetecilere, yazarlara yönelik baskılara son verilmesi talebini ifade eden cümlesi, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi. (ANKA)