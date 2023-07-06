RTÜK’ten, Tele 1’e ‘Merdan Yanardağ’ cezası

RTÜK, gazeteci Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki sözleri nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası verildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri değerlendirdi.

Müzakereler sonunda kanalın 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerini ihlal ettiğine karar verildi. Kanala üst sınırdan para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

“BU MADDE ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı kararı, “RTÜK, Merdan Yanardağ'ın yayını nedeniyle Tele 1'in 7 gün kapatılmasına, % 5 para cezasına karar verdi! Gerekçe ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik”.' Ekran karartması için bu madde özel olarak seçildi. ‘Terörü övmekten' de 5 kez program durdurma, % 5 para cezasına hükmedildi!” diyerek duyurdu.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TANIMADIĞINI ORTAYA KOYDU”

Basın Konseyi, yaptığı yazılı açıklama ile bu karara tepki gösterdi.

Cezaların, ifade özgürlüğünü askıya almak olduğunu vurgulayan Konsey, “TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından şimdi de kanalı susturmak için RTÜK devreye girdi. İktidarın talimatıyla hareket eden RTÜK, hukuksuz kararıyla, Anayasal teminat altındaki ifade ve basın özgürlüğünü tanımadığını ortaya koydu” dedi.

“RTÜK'ÜN ARAÇ OLARAK KULLANILDIĞININ KANITI”

TELE 1 hakkında verilen bu kararın halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını “gasp ettiğini” belirten Konsey, “İktidarın özgür ve medyayı susturmak ve mümkünse yok etmek için RTÜK'ü araç olarak kullandığının kanıtıdır. Basın Konseyi olarak iktidara bu yolun çıkmaz yol olduğunu hatırlatıyor; RTÜK'ü de kuruluş yasasındaki asli görevine bir an önce dönmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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