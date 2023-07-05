Rüşvet çarkını tek tek anlattılar… Taraflar birbirini suçladı, akılalmaz olaylar zinciri

Ergani Belediyesi İmar Müdürü Kenan D. ile aynı birimde mimar olan Cihan Ç.’nin kurduğu rüşvet çarkı, suçun açığa çıkma korkusuyla başlayan ölümcül kavgayla ortaya çıktı. Kenan D. “Yapı kontrolüne gidiyoruz” diyerek yanına aldığı Cihan Ç.’ nin de içinde bulunduğu aracı uçurumdan yuvarlamaya kalktı. Cihan Ç. direksiyona müdahale etti. Araçtan inen Kenan D. bu kez Cihan Ç.’yi boğmak istedi. O anda Jandarma ortaya çıktı ve rüşvet çarkı deşifre oldu.

Özgür CEBE

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Akıllara durgunluk veren olay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturmasıyla açığa çıktı.

İddianameye göre, İmar Müdürü Kenan D., aynı birimde görev yapan Cihan Ç.’yi de yanına alarak araçla yola çıktı.

Sürücü koltuğundaki Kenan, ilçe çıkışında aracı aniden uçuruma yönlendirince Cihan Ç. direksiyona müdahale etti, araç stabilize bir zeminde durdu.

Araçtan inen Kenan D., bu defa Cihan Ç.’yi boğazından tutup eliyle boğmaya çalıştı.

Olay yerinden geçen jandarma gözaltına aldı. Cihan Ç., ilk sorgusunda, birlikte karıştıkları rüşvet suçunun açığa çıkacağı ve kendisinin şikayet edeceğinden korkan Kenan’ın kendisine saldırıp öldürmek istediğini söyledi.

Mimarlık yaptığını belirten Cihan Ç., ifadesinde şöyle dedi:

“PARA ALMADAN İMZALAMIYORDU”

-Çalıştığım birim imar, emlak istimlak ve yapı kontrol işlemlerini yürütüyor. Kenan beni odasına çağırıp yapı izin belgelerinin tekrar verilmeye başlanacağını söyledi. İzin isteyenlerden para alacağımızı söyledi.

-Her izin için 5 bin lira alacağımızı, bana da pay vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Yapı kullanım izin belgeleri mevzuata uygun yapılıyordu.

-Gerekli kontrolleri yaparak imzalıyordum. Kenan ise para alabilmek için imza atmıyor, vatandaşa zorluk çıkarıyordu.

-Evrakları inceleyeceğini söyleyip işlemleri bilerek uzatıyordu. Vatandaş da bu gidiş-gelişlerden sıkıldığı için para vermeden işlerin yürümeyeceğini anlıyordu.

-Direk açıktan para istiyordu. Vatandaşlarla işlerin halledilmesi karşılığında anlaştığımız parayı belirlediğimiz yere gidip alırdım.

-100 bin lira para aldım. Kendi payımı alıp geri kalanı Kenan’a verdim. Ama Kenan tevhid, ifraz, kaçak yapı ve belediye arsa satışlarından da para alıyordu. Bundan bana vermiyordu.

“TÜM İŞLEMLER YASAYA UYGUNDU”

-İmar planında değişiklik yapılması konusunda meclise teklif sunup Kaymakam’ın bilgisi olmadan vatandaştan para alıyordu.

-İmar planında değişiklik konusunda önceki Kaymakam, usulsüz olduğundan dolayı 2-3 defa teklifleri reddetti.

-Yerine gelen Kaymakam konuya vakıf olmadığı için yanlış bilgilendirildiğinden usulsüz imar planlarını onayladı ve büyükşehir belediyesine gönderildi. Bu imar planlarının değişikliğinden Kenan 50 bin lira aldı.

-Para vermeyenler inşaatını sürdüremiyordu. İşleri sekteye uğramasın diye 20 bin lira gibi meblağlar gözlerine gelmiyordu. Faysal T. adlı müteahhit yapı izin belgesi için başvurdu.

-Bütün işlemler yasaya uygun olunca imzaladım. Kenan hiçbir eksiklik olmadığı halde imza atmadı ve 10 bloklu site için her bloğa karşılık 5'er bin liradan 50 bin lira almamı söyledi.

-Müteahhit ile buluştuk ve poşet içinde 50 bini bana verdi. Bu paradan bana 2 bin lira pay verdi.

RÜŞVET PARALARINI KRİPTO PARA BORSASINA YATIRIYORDU

-Mehmet T. adlı müteahhit de aynı şekilde yasaya uygun izin başvurusu yaptı. Ben yine imzaladım, Kenan eksiklik olmadığı halde imzalamadı.

-8 bloklu site için yine 40 bin lira istedi. Müteahhit ile bir lokantada buluştuk ve parayı alıp Kenan'a verdim. Bana 1.500 lira verdi. Kenan rüşvet paralarını hep nakit alıyordu. Bu paraları eşinin hesabından kripto para borsasına yatırıyordu.

-Eşinin hesap hareketleri incelenirse yüklü bir hesap ortaya çıkacaktır. Ona yaptıklarımızın yanlış olduğunu defalarca söyleyince aramız bozuldu.

-Benim resmi makamlara gidip anlatacağımdan korktuğu için beni uçurumdan atmaya çalıştı.

-Üzerimdeki mont yırtılmamış olsaydı beni uçurumdan atıyordu. Beni yere yatırıp boğacaktı, nefessiz kalıp öleceğimi düşünürken jandarma sayesinde hayatta kaldım

“PARA VERMEZSEN DOSYAN ÇÖP OLUR DEDİLER BEN DE VERDİM”

Müteahhit Faysal T ifadesinde, “Cihan Ç. bize sürekli zorluk çıkarıyordu, imza atmıyordu. İskan ruhsatı almak için kendisine belediyede elden para teslim ettiğimde ruhsatımız hemen imzalandı. Bu parayı rüşvet olarak değil, yasal harç olarak algıladım. Kenan ve Cihan'dan şikayetçiyim” dedi.

Müteahhit Mehmet T. ifadesinde, “Dosyam 4 ay boyunca imzalanmayınca belediyeye gittiğimde Kenan bizi muhatap almıyor, Cihan'a yönlendiriyordu. Cihan'da her gittiğimde işlerinin çok yoğun olduğunu, yetiştiremediğini söyledi. Cihan, Makam Dağı Zülküf Peygamber Türbesinde tadilat ve ağaçlandırma yaptıklarını bu nedenle bağış yapmamı söyledi ve 50 bin lira istedi. Aksi halde dosyamın çöp olacağını belirtti.

*Ben de ne kadar bağış yapacağıma ben karar veririm diyerek 40 bin lirayı tek seferde Cihan'a elden verdim. İkisinden de şikayetçiyim.

İddianamede, tutuklu sanıklar İmar Müdürü Kenan D, Mimar Cihan Ç ile tutuksuz müteahhitler Mehmet T. İle Faysal T.'nin, “Rüşvet almak, vermek” suçundan cezalandırılmaları istendi.

İKİSİ DE TAHLİYE EDİLDİ

İmar Müdürü Kenan D, Mimar Cihan Ç ile tutuksuz iki müteahhidin duruşması dün Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık mimar usulsüz işlemleri imar müdürünün bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini belirtti.

İmar müdürünün talimatıyla hareket ettiğini belirterek kendisinin sözleşmeli olduğunu bu nedenle onun dediklerini yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

İmar Müdürü ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini ve rüşvet suçunu işlemediğini, kimseyi yönlendirmediğini ve bu konuda da mimar Cihan Ç.'ye talimat vermediğini ileri sürdü.

Mahkeme iki sanığın da 1,5 yıldan beri tutuklu bulunduğunu, delillerin toplanmış olması, işlenen suça öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı da dikkate alındığında her ikisinin de tahliyesine karar verip duruşmayı adli tatil sonrasına erteledi.

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