Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon- ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

İlana Son Başvuru Tarihi : 08.04.2023

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…