Sağanak hayatı felç etti! Dereler taştı, ekili arazi ve bahçeler zarar gördü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, dereler taştı, köy yolu ulaşıma kapandı, ekili arazi ve bahçeler zarar gördü. Konya'da da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi.

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Konya’da gün içinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ereğli, Halkapınar, Çumra, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde su baskınları oluştu. Halkapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Gençlik Merkezine ait spor salonunda açacakları serginin hazırlığını yaptığı sırada salonu su bastı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.00 itibariyle 45 ihbar geldiğini ve bu ihbarın 44’ünün çözümlendiğini, birinin de çalışmaların devam ettiğini belirtildi.

5 ilçede meydana gelen su baskınlarına 109 araç ve 190 personelle müdahale edildiği belirtilen valilik açıklamasında, “Caddelerde ve ana arterlerde biriken sular büyük oranda tahliye edilmiş olup, bazı meskenlerin bodrumlarında meydana gelen su baskınlarının tahliyesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yaşanan olaylardan kaynaklı herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmemiştir. Halkapınar ilçesi İvriz Barajı’nın Alman Kanalı bölümünde aşırı yağış sonrası kanalda taşma meydana gelmiştir. Taşkın DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmıştır.” denildi.

KIRIKKALE’DE HAYAT FELÇ OLDU

Çelebi ilçesine bağlı Halildede köyünde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından su seviyesi yükselen derelerde taşma meydana geldi. Taşmanın etkisiyle Halildede köyü ile ilçe arasındaki yolda çökme meydana gelirken, araç sürücüleri ulaşım için dağ yolunu kullandı.

Sel nedeniyle köydeki bazı ekili arazi ve bahçeler hasar gördü. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatırken, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, Halildede köyüne giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)

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