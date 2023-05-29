Sağanak hayatı felç etti, Meteoroloji’den 26 il için kritik uyarı geldi

Altı ilde etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Birçok ev ve iş yer sular altında kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 26 il için kritik uyarı geldi.

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Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören’de akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bazı araçlar ise yolda kaldı. Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı.

ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı. Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti.

Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara’da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok” dedi.

KONYA’DA ZOR ANLAR YAŞANDI

Konya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.

ELAZIĞ’DA SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Meteoroloji 13.üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının andından Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

MUĞLA’DA HORTUM OLUŞTU

Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkisindeki dağlık alanda hortum oluştu.

Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyadan paylaşıldı. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı.

BİLECİK’TE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle kapalı pazar alanı ile bazı iş yerlerini su bastı.

Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su basması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 2 araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Alt geçidin ekiplerce temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

EKİLİ ARAZİLER DE ZARAR GÖRDÜ

Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.

Ayrıca merkeze bağlı Gülümbe Köyü’nde Yunuslar mevkiindeki bazı evleri su bastığı, buradaki ekili arazilerin de zarar gördüğü öğrenildi.

ÇORUM’DA SANAĞAK ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış, Sungurlu ilçesinde de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışlar kentte aralıklarla devam ediyor.

METEOROLOJİ’DEN ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Akdeniz’de devam eden yağışların bu akşam başlayarak yarın akşama kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

17 İL İÇİN KRİTİK UYARI

İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir’in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (DHA/AA)