Sağanak kenti esir aldı

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisi artırdı.

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Antalya’da öğlen etkili olmaya başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafikte aksamaya neden oldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı kent sakinleri yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

YARIN ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye Kepez’de 57,9, Akdeniz Üniversitesinde 29,9 ve Aksu’da 21,2 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini beklediklerini bildirdi. (AA)

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