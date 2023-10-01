Sağanak kenti vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

Trabzon ve Sivas'ta etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, su birikintileri nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta aniden etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve işyerini su basarken vatandaşlar evlerindeki suyu çıkarmak için çaba sarf etti.

DUVAR DEVRİLDİ

Sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı’nın istinat duvarı devrildi. Devrilen duvardan kopan parçalar ise yola saçıldı.

Ayrıca Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi’nde oluşan su birikintisi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanaktan olumsuz etkilenen vatandaşlar her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

TRABZON’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Trabzon’un Sürmene ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkânlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde küçük çapta heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi’nde binaların bulunduğu yerleşim yerindeki istinat duvarının bulunduğu yerde meydana gelen heyelanda şans eseri olumsuzluk yaşanmadı. Çamlıca Deresinin suyun getirdiği çamur ve ağaç parçaları ile tıkanmaması için belediye ekipleri iş makineleri ile dere ağzında temizlik çalışmasına başladı.

3 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin için uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

Bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 km/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan uyarıda Doğu Karadeniz’de fırtına beklendiği duyuruldu. Duyuruda şöyle denildi;

“Doğu Karadenizde rüzgarın yarın (02.10.2023 pazartesi)batı ve kuzeybatı doğusu, güneybatı yönleriden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.Fırtınanın salı günü (03.10,2023 ) sabah saatlerinde etkisinı kaybetmesi beklenmektedir.”

İlginizi Çekebilir Sağanak vurdu Bolu ve Sakarya'da trafik yoğunluğu oluştu