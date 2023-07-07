Sağanak uyarısı geldi! Hafta sonu planı yaparken dikkat

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurda giriş yapacak olan sağanak yağış yarından itibaren etkisini artıracak. Hafta sonu yurdun önemli bir kısmında yağmur bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Verilere göre bugün yurdun kuzey ve güney bölgelerinde yerel olarak kendini gösterecek olan yağışlar yarından itibaren etki alanını genişletecek. Hafta sonu yurdun çok büyük bir kısmında sağanak yağış görülecek.

BUGÜN YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul’un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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