Sağanak yurdu saracak… Bu haftaya dikkat

Meteoroloji'nin son yayınladığı tahminlere göre sağanak yağış yurdun çok büyük kesiminde etkili olacak. Yağışlar bugün sadece güneydoğu şehirlerimizin bir kısmında görülmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunda dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun hemen hemen tamamında sağanak yağış etkili olacak. Yurdun güneydoğu ve doğu sınırlarında bulunan şehirler hariç tüm kentlerde yağış görülecek.

HAFTA YAĞIŞLARLA GEÇECEK

Tahminlere göre bu hafta yağışlar yurtta günlerce etkili olacak. Haftanın son günlerine kadar sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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