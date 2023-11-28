Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 engelli işçi alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da yapılacak olup saat 09.00'da başlayacak ve 18.00'da tamamlanacak. Kura sonuçları için tarih verilmezken, sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 216 engelli işçi alımı için başvuru 1 Kasım ile 6 Kasım tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr' sitesi üzerinden yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 28 Kasım 2023 Salı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında noter huzurunda yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kapsamında İstanbul 130, Denizli 1, Ardahan 1, Çanakkale 9, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Samsun 8, Sivas 1, Bilecek 1, Burdur 4, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Hakkari 1, Hatay 8, Kars 3, Kırklareli 1, Kütahya 2, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, ve Sinop 1 engelli işçi alımı yapılacak.