Sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kıran saldırgana hapis
Kahramanmaraş'ta bir sağlık teknikerine saldıran ve elmacık kemiğini kıran hasta yakını 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen kadının eşi Veli Günal, sağlık teknikeri Serhat İğci ile tartıştı.
İddiaya göre, beklemesi gerektiğini söyleyen sağlık teknikeri ile Günal arasında yaşanan gerginlik sonucunda Veli Günal, Serhat İğci’ye saldırdı. Bu saldırı sonucunda İğci’nin elmacık kemiği kırıldı.
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Veli Günal ve eşinin güvenlikçilerin gözünden kaçarak radyoloji bölümünden ayrıldığı ve Serhat İğci’nin de yüzünü tutarak odadan çıktığı görüldü.
Günal, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürülerek polislere teslim edildi. Soruşturma sonucunda Veli Günal hakkında ‘kasten yaralama’, Serhat İğci hakkında ise ‘basit yaralama’ suçlarından dava açıldı.
Davanın karar duruşmasında Veli Günal’a ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, Serhat İğci’ye ise ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. (DHA)