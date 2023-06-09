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Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı olarak atandı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yeni görevi belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığına getirildi.

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Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı olarak atandı

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