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Sahte gazeteci kartıyla yakalandı, sabıkası kabarık çıktı

İstanbul Havalimanı'nda sahte gazeteci kartıyla yakalanan kişinin çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı.

Yayınlanma: 11:35 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri, 18 Ocak’ta havalimanına gelen bir kişiden şüphelendi.

Kimlik kontrolü yapılmak istenen şüpheli polise, Hacı Doğan adına düzenlenmiş ve “fahri muhabir” olduğunu gösteren “Asayiş Polis Haber Gazetesi Basın Tanıtma Kartı”nı gösterdi.

Karttan şüphelenen polis, parmak izi incelemesinde zanlının gerçek isminin Hasan D. olduğunu belirledi.

Şüphelinin dolandırıcılık, vergi kanununa muhalefet, cezaevinden firar, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma gibi çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.

Hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Hasan D, polisteki işlemlerinin ardından Marmara Cezaevi’ne gönderildi. (AA)

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