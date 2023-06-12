Sahte MİT’çilerin 400 bin avro ve 1979 cumhuriyet altını dolandırıcılığına ceza yağdı

Bursa'da telefonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, 400 bin avro ve 1979 cumhuriyet altını dolandırıcılığıyla ilgili yargılanan 6 sanıktan ikisine 15 yıl 1'er ay hapis ve 68 milyon 750 biner lira adli para, üçüne ise 18 yıl 1'er ay hapis ve 82 milyon 500 biner lira adli para cezası verildi.

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Bursa’da, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları kişinin 400 bin avro ve 1979 cumhuriyet altınını aldıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan, tutuklu olan 5’i, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, haklarında ‘kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açılan tutuklu sanıklardan Mehmet Sinan G., SEGBİS aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Abdulhakim L., Mehmet Emin K., Ahmet L., İlyas D. ve tutuksuz sanık Funda G. ile mağdur Prof. Dr. Ahmet T.T. (77) ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“ÇANTADA O KADAR PARA OLDUĞUNU BİLSEM TESLİM ETMEZDİM”

Söz verilen mağdur Ahmet T.T., şikayetçi olduğunu belirterek, diğer suçluların yakalanması için soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Suçlamaları reddeden İlyas D., olay tarihinde Bursa’ya gelmediğini ileri sürdü.

Önceki savunmalarını tekrar eden Mehmet Emin K. ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Mehmet Sinan G., ilk celsede müştekinin kendisini tanımadığını beyan ettiğini anımsatarak, “Diğer sanıkları da ilk defa mahkeme huzurunda gördüm. Çok mağdurum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Tutuksuz sanık Funda G. ise sanık İlyas D. ile 2016 yılından beri çalıştıklarını belirterek, olaydan haberinin olmadığını, Şanlıurfa’ya kadar şoförlük yaptığını kaydetti.

Pişman olduğunu dile getiren Abdulhakim L. de ailesine bakmakla yükümlü olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

Ahmet L. ise “Herkes konuyu kapattı, bu 3-5 kişiyi öne sürdüler. Urfa’ya ben gittim, çantayı ben teslim aldım. Çantada o kadar para olduğunu bilsem teslim etmezdim.” diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulhakim L. ve Ahmet L.’ye, diğer sanıklarla iştirak halinde ‘zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan takdiri indirimle 15 yıl 1 ay 7’şer gün hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca 68 milyon 750 biner lira adli para cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar Mehmet Sinan G., Mehmet Emin K. ve İlyas D.’ye de aynı suçtan 18 yıl 1 ay 15’er gün hapis ve 82 milyon 500 biner lira adli para cezası verilmesine karar verildi.

Heyet, tutuksuz sanık Funda G.’nin ise beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesinde yaşayan Ahmet T.T.’yi geçen yıl haziran ayında telefonla arayan kişiler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp kandırarak para ve altınlarını istemişti.

Ahmet T.T. ile telefonla iletişim kurmaya devam ederek operasyon yapıldığını öne süren bu kişiler, söz konusu dönemde güncel değeri 26 milyon lira civarında olan 400 bin avro ile 1979 cumhuriyet altınını elden teslim almıştı.

Kardeşinin uyarısı üzerine dolandırıldığını fark eden Ahmet T.T.’nin şikayeti doğrultusunda harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan 6 sanıktan Funda G., yargılama devam ederken ara kararla tahliye edilmişti. AA