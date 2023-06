Salıpazarı’nı sel vurdu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, bazı noktalarda heyelanlar yaşandı, dereler taştı, ilçe merkezinde su baskınları oldu.

Heyelanlar nedeniyle Kırgıl, Çağlayan ve Karaman mahallelerinin yolları kapandı. İlçe merkezinden geçen Terme Çayı’nın debisi yükseldi.

Salıpazarı Çarşamba kara yolunun Kaşbaşı mevkisinde ve Şehit Orhan Erdoğan Caddesi’nde yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, gece saatlerinden beri ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Akgül, “Dün geceden itibaren etkili olan yağış an itibariyle devam etmektedir. Tüm ekiplerimizle dün geceden beri sahadayız. Tek tesellimiz şu ana kadar bir can kaybımızın olmaması, olumsuz bir ihbar almadık. Ekiplerimiz tüm ihbarları değerlendiriyor ve anında müdahale ediyoruz. Tabii ki şu an heyelandan dolayı kapalı yerlerimiz var. Ama araçlarımızın hepsi sahada, açmak için uğraşıyor. İnşallah bir can kaybı vermeden bu felaketi atlatırız.” dedi. (AA)

İlginizi Çekebilir Selde kaybolan Zilal'i arama çalışmaları sürüyor

İlginizi Çekebilir Sel felaketinde 42 kişi can verdi