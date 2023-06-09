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Samsun’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Samsun İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

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Samsun’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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