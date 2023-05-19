Abone Ol

Samsun’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:23 - 19 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Samsun’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Okan Uludoğan'ın kullandığı  otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çubuk'un kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Uludoğan ile Selahattin Ocak (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı (AA)

Diyarbakır'da kaza: 6 yaralıİlginizi ÇekebilirDiyarbakır'da kaza: 6 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Çocuk otomobil Samsun trafik trafik kazası
X Reklam