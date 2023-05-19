Samsun’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Okan Uludoğan'ın kullandığı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çubuk'un kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Uludoğan ile Selahattin Ocak (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı (AA)