Abone Ol

Samsun’da trafik kazası: 3 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Emirhan Bircan (18), Davut Bircan (24) ve Mustafa Akyol (37) hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı.

Yayınlanma: 09:14 - 03 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde meydana geldi.

Yasin Bircan’ın (20) kullandığı otomobil ile Ertuğrul E. (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Emirhan Bircan, Davut Bircan ve Mustafa Akyol hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kurban Bayramı bilançosu: 17 bin 774 trafik kazasıİlginizi ÇekebilirKurban Bayramı bilançosu: 17 bin 774 trafik kazası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza otomobil Samsun Sinop trafik trafik kazası
X Reklam