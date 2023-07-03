Samsun’da trafik kazası: 3 ölü
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Emirhan Bircan (18), Davut Bircan (24) ve Mustafa Akyol (37) hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde meydana geldi.
Yasin Bircan’ın (20) kullandığı otomobil ile Ertuğrul E. (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada Emirhan Bircan, Davut Bircan ve Mustafa Akyol hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)