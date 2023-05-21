Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi, siyasetin sıcak gündemlerini uzman konuklarıyla masaya yatıracak, cevap arayacak...
SÖZCÜ TV'nin pazar klasiği Her Açıdan bu hafta da dopdolu…
“İlk turdaki şaibe iddiaları sonrasında 28 Mayıs'ta sandık güvenliği sağlanabilecek mi? CHP sandık müşahitlerini tamamlayabildi mi?”
Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi soruyor; Eski Devlet Bakanı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahat Andican, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum yanıtlıyor.