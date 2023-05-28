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Sandık yemini edip görevlerine başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Yayınlanma: 07:47 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Beykoz’daki Sedat Simavi  Ortaokulu’nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.”(DHA)

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